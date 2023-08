La Repubblica | L’omaggio a D’Amico, oggi il test di Latina. Intrigo Maximiano

Come riportato da La Repubblica, stasera a Latina va in scena alle 21.00 la prima edizione del Memorial D’Amico, con il settore ospiti in procinto di raggiungimento del sold out. Prove generali di Serie A per i biancocelesti, con la sfida di stasera che sarà l’ultima del precampionato della Lazio. Con il doppio colpo targato Rovella e Pellegrini, ci si muoverà in entrata solo in caso di uscite. Con la situazione Maximiano ormai delineata, con l’Almeria che ha ormai virato su Livakovic, si riflette sull’opzione Lloris, che però difficilmente si adatterebbe a fare il secondo di Provedel. Con Luis Alberto orientato verso la permanenza, nessun veto per la cessione di Basic, specialmente dopo la conclusione dell’operazione Samardzic. Come vice Luis Alberto è stato proposto Barak, e dopo aver sistemato Cancellieri in Toscana, si aspetta la scelta di Akpa Akpro: l’ivoriano, che ha addosso gli occhi di Hellas ed Empoli, è orientato ad aspettare proposte francesi.

