Latina-Lazio, le formazioni ufficiali: un nuovo acquisto dal 1’

19′ – SECONDA RETE DELLA LAZIO!!! Felipe Anderson la insacca su assist di Mattia Zaccagni dopo una cavalcata sulla sinistra.

16′ – Occasione per Daichi Kamada che, dal limite, tira di poco sul fondo sui risvolti di un calcio d’angolo.

13′ – GOL DELLA LAZIO!!!! CIRO SBAGLIA UNA VOLTA MA NON DUE!! Sempre su servizio di Luis Alberto il capitano insacca dopo aver superato, con una finta, due avversari.

12′ – Grande occasione per la Lazio con Ciro Immobile che, solo davanti al portiere, sbaglia dopo un assist del mago Luis Alberto.

8′ – Prima occasione della gara per il Latina, con un tiro dal limite di poco alto.

1′ – Iniziata la gara.

Quest’oggi in campo Latina e Lazio, prima gara delle due squadre in memoria di Vincenzo D’Amico, storica bandiera laziale, originario proprio di Latina, venuto a mancare lo scorso 1 luglio. La sua memoria accompagna l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato per i biancocelesti, che tra solo una settimana scenderanno in campo per la trasferta di Lecce, valida per la prima giornata del campionato 2023-2024. Cori per Vincenzo D’Amico, prima dell’ingresso delle due squadre in campo dei giocatori, da parte dei tifosi biancocelesti. E’ poi seguito un applauso da parte di tutto lo Stadio. Presente la famiglia di Vincenzo D’Amico, a cui il Latina ha dedicato una targa. “Viva Vincenzo D’Amico” l’ultima frase contenuta nella targa donata alla famiglia di uno dei simboli della storia biancoceleste.

