Schira: “Rovella presente in tribuna per Monza-Reggiana. In settimana…”

Giorni di attesa per il passaggio di Rovella e Pellegrini in biancoceleste dalla Juventus. In merito anche l’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha pubblicato un tweet. “Nicolò Rovella presente in tribuna stasera all’U-Power Stadium per assistere alla gara di Coppa Italia tra il Monza e la Reggiana. In settimana verrà completato il suo passaggio dalla Juventus alla Lazio per €17M. Visite mediche previste dopo Ferragosto” quanto scritto da Schira.

