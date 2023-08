CdS | Futuro Lazio: giovani e pronti

La linea che ha adottato la Lazio in questo calciomercato è quella di acquistare calciatori giovani, ma pronti. I risultati si sono visti ieri, con i tre neo acquisti che sono andati in gol contro il Latina.

Kamada ha compiuto 27 anni il 5 agosto, appena sbarcato a Formello. Sarri e Picchioni hanno spalancato gli occhi quando Lotito ha proposto il suo nome. Porterà classe, colpi e esperienza. Castellanos sarà l’alternativa a Immobile, in modo da avere tempo e modo di adattarsi al campionato italiano. Isaksen non era la prima scelta di Sarri, che voleva Berardi, ma lo aveva apprezzato contro la Lazio in Europa League e i suoi colpi lo hanno convinto a renderlo il vice Felipe Anderson.

Rovella e Pellegrini sulla carta non sono ancora due acquisti, ma sono in via di definizione. C’è l’accordo totale con la Juve, mancano solo le firme e l’adesione totale dei procuratori alla trattativa. Le visite mediche sono state ipotizzate, ma non annunciate, per mercoledì 16. Se in mezzo alla gioventù Sarri avesse bisogno di esperienza, la Lazio potrebbe scegliere Bonucci.

Corriere dello Sport

