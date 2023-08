CorSera | Ciro sempre in gol alla prima da biancoceleste

Come ricorda il Corriere della Sera, da quando è arrivato in biancoceleste nel 2016, Ciro è sempre andato in gol alla prima partita ufficiale della stagione. Nel 2016 con l’Atalanta, poi la doppietta alla Juventus nel 2017 per la Supercoppa Italiana, nel 2018 con il Napoli, l’anno successivo ancora doppietta contro la Samp, 2020 a Cagliari, nel 2021 a Empoli e infine lo scorso anno contro il Bologna: ben 7 su 7. Domenica ci sarà il Lecce e Ciro ci proverà ancora, nello stesso campo in cui nel 2010 segnò il primo dei suoi 274 gol. Con i pugliesi ha segnato 4 gol, lo stesso numero di gol che gli mancano per arrivare a 200 con la maglia della Lazio.

