Empoli, Cancellieri atteso a Empoli per le visite: i dettagli

Come raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, sono giorni decisivi per capire il futuro di Jean-Daniel Akpa-Akpro, per il quale la trattativa con l’Empoli rimane in stand-by. Se da una parte la Lazio e il club toscano vorrebbero concludere l’affare, con l’offerta di Corsi che prevede un prestito con diritto di riscatto, il sogno dell’ivoriano è quello di tornare al Tolosa, club francese in cui è cresciuto, quest’anno impegnato in Europa League. Ad oggi non sono arrivate offerte ufficiali, per cui si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: