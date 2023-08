Felipe Anderson: “Siamo motivati, ho fatto amicizia con i nuovi. Kamada rispetto a Milinkovic…”

Un errore davanti la porta e poi strada spianata per essere il protagonista anche di quest’ultima amichevole. Il capitano c’è: Ciro Immobile ha risposto presente dopo un’estate non facile, probabilmente la più “strana” da quando è a Roma. Voci di malcontento e tentazioni dall’Arabia, come molti media hanno raccontato, avrebbero praticamente accompagnato Immobile all’uscita da Formello per seguire l’0ramai ex compagno Milinkovic. Eppure così non è stato: sorridente ad Auronzo, su di giri dalla prima amichevole e un entusiasmo pienamente ritrovato dopo una stagione difficile.

Questa sera non è stato da meno: un gol arrivato dopo aver superato due avversari con una finta, un altro al volo su assist di Felipe Anderson in movimento e l’ultima nel secondo tempo prima di lasciare il campo con un tiro incrociato che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un’ottima prova per il capitano che, terminata la gara, è andato a salutare i suoi tifosi sotto il settore ospiti. La serata ideale per approcciarsi all’ultima settimana prima dell’inizio del campionato.

