Il Messaggero | Immobile lancia la festa Lazio

Il precampionato della Lazio si chiude con il sorriso. Nel Memorial D’Amico a Latina la Lazio si impone per 9-0 contro i padroni di casa. Ieri si è chiusa anche la campagna abbonamenti e, in attesa del comunicato ufficiale, i tagliandi staccati sono stati 28400.

Il test è stata un’occasione per vedere per la prima volta i nuovi innesti con la maglia della Lazio. Il primo gol, del solito Immobile, è arrivato dopo neanche un quarto d’ora di gioco e subito dopo il bomber serve un assist al bacio a Felipe Anderson. De Santis ci mette il suo e causa un autogol e in seguito è di nuovo Immobile ad andare in rete su assist di Felipe Anderson. Durante la ripresa si sblocca anche Zaccagni su assist di Lazzari e l’autore del gol poi manderà in gol il neo acquisto Kamada, partito dal 1′ minuto. In seguito c’è stato spazio per la tripletta di Ciro, per il gol di Isaksen, arrivato dopo appena un minuto dall’esordio, e quello di Castellanos.

Il Messaggero

