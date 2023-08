Il Messaggero | Prima dell’ultimo acquisto serve cedere. Akpa Akpro e Cancellieri verso Empoli

Con l’arrivo di Pellegrini e Rovella, ma bisogna attendere almeno metà settimana, il mercato della Lazio potrebbe dirsi virtualmente chiuso e coperto in tutti i reparti. Per l’allenatore manca la ciliegina sulla torta, ovvero un’altra mezzala. Vorrebbe portare a Roma Fazzini, ma Corsi chiede più di 15 milioni e dunque si stanno valutando altri profili, ma prima bisogna vendere.

La situazione Maximiano resta bloccata, con l’Almeria che si sta accordando con Livakovic. Fares cerca squadra. Akpa Akpro ha mercato, in Serie A lo cercano l’Empoli e il Verona, all’estero il Tolosa. Per Basic è tutto fermo, con l’Udinese che vuole risolvere la questione centrocampo con Fabbian, lo stesso per Marcos Antonio. Cancellieri è in uscita verso Empoli, Bertini ha interessamenti dalla B e dalla C come Furlanetto, che però potrebbe restare. Diego Gonzalez cerca spazio in altre squadre per crescere, su di lui Frosinone, Salernitana e Cagliari.

Il Messaggero

