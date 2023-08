Il Tempo | Spunta Barak a centrocampo. Nelle prossime ore visite mediche di Pellegrini e Rovella

Questa settimana inizia il campionato. Sono arrivati tre rinforzi e due stanno per sbarcare. Come riporta Il Tempo, oggi è il giorno di Pellegrini e Rovella: alla Juve andranno complessivamente 27 milioni (prestito, commissioni, riscatto ed eventuali bonus). Lo scambio di documenti c’è già stato, bisogna solo perfezionare il trasferimento. Entrambi i calciatori sono attesi a Roma in queste ore, dove svolgeranno le visite mediche e poi firmeranno il contratto. Non si escludono comunque ulteriori innesti. Se dovesse concretizzarsi la cessione di Basic, nel mirino di Augsburg e Udinese, la Lazio punterebbe Barak. La Fiorentina è costretta a sfoltire la rosa e il ceco potrebbe essere sacrificato. Per sostituire Maximiano, in uscita verso l’Almeria, si sondano Ronnow e Consigli, ma non va sottovalutata l’opzione Handanovic. Mario Gila è corteggiato da diversi club spagnoli e potrebbe andar via in prestito, ma a quel punto andrebbe sostituito: circola il nome di Bonucci, ormai fuori dal progetto Juve.

