Immobile tra le “Star 2023-24” della Serie A- FOTO

Da quest’anno in Serie A e B entreranno in vigore una serie di modifiche al regolamento sulla base di quanto stabilito dal Responsabile della CAN Gianluca Rocchi. Gianpaolo Calvarese ha spiegato a Fanpage.it tutte queste nuove dinamiche: recuperi più lunghi, le esultanze dopo i gol, la differenza fra deviazione e giocata in una posizione di fuorigioco e il comportamento dei portieri sui rigori.

NOVITA’. “Nel regolamento troviamo la distinzione fra deviazione e giocata, dirimente ai fini della valutazione del fuorigioco. Una giocata deliberata avviene quando: a) il pallone arriva da lontano e il calciatore ne aveva una visuale chiara; b) il pallone non si muoveva velocemente; c) la direzione del pallone non era inaspettata; d) il giocatore ha avuto il tempo di coordinare il movimento del proprio corpo, senza allungamento/estensione degli arti o un saldo istintivo o un movimento che ha portato ad un contatto/controllo limitato, tenendo presente che un pallone che si muove a terra è più facile da giocare che un pallone in area”.

SANZIONI PER I PORTIERI. “Una decisione che segue quella di imporre ai portieri di tenere sempre almeno un piede sulla linea, pena la revisione del VAR e la ribattuta del penalty. La novità è questa: il comportamento dell’estremo difensore non deve essere finalizzato a deconcentrare l’avversario, influenzando negativamente la battuta del rigore. I casi più recenti? Quello più famoso è dell’argentino Emiliano Martinez ai Mondiali in Qatar“.

