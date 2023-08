La Champions League ricorda la Supercoppa Europea tra Manchester United e Lazio – FOTO

Sarebbe Luciano Spalletti il nuovo favorito per la ct della Nazionale italiana, prendendo il posto di Roberto Mancini dimessosi nella giornata di ieri. L’ex allenatore del Napoli, come riporta fantacalcio.it, fresco di vittoria tricolore in Serie A, potrebbe finire sulla panchina della Nazionale italiana. Il giornalista Alessandro Alciato, sul proprio profilo twitter, afferma la data dell’annuncio ufficiale che dovrebbe essere previsto per il 16 agosto.

