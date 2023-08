Lecce-Lazio, dalle 12 il via alla vendita dei biglietti

Come riportato dal sito ufficiale, i biglietti per il settore ospiti di Lecce per la partita di domenica sera saranno disponibili da oggi alle 12. Il settore ha capienza 1075 posti e il prezzo del biglietto è di 19 euro per gli adulti e 9 euro per gli under 14, più i diritti di prevendita. I tagliandi saranno acquistabili fino alle 19 di sabato 19 agosto presso i punti vendita e il circuito online di Vivaticket. Il Lecce fa sapere, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

