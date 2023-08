Nazionale, Sarri: “Spalletti non ha esperienza per il ruolo di Ct, ma…”

Intervenuto ai microfoni del Tg1, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato l’attuale situazione della Nazionale Italiana dopo le dimissioni di Mancini è il possibile arrivo di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“È chiaro che Spalletti non ha esperienza per quel che riguarda le Nazionali, ma è altrettanto chiaro che ha l’esperienza e la conoscenza per adeguarsi molto velocemente”.

