Al Hilal, Neymar raggiunge Milinkovic: il brasiliano ha firmato per il club arabo

La Lazio ha in dirittura d’arrivo due colpi entrambi provenienti dall’ Juventus. Rovella e Pellegrini sono due promessi sposi biancocelesti, pronti a diventare presto dei nuovi giocatori della Lazio. Ai bianconeri andranno circa 21 milioni complessivi per entrambi. Il loro arrivo a Roma, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è previsto per domani 16 agosto. I due ex juventini svolgeranno poi le visite mediche, primo iter verso l’ufficialità.

