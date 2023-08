Calciomercato, contatti fra la Lazio e Bonucci

Da quando Leonardo Bonucci non fa più parte del progetto Juve è stato spesso accostato alla Lazio. In serata Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione: “Bonucci-Lazio: contatti diretti in serata, restare in Italia è la sua priorità. Sarri ha dato il placet. Non ci sono accordi, ma dialoghi adesso fitti. Quindi prudenza, in attesa di una decisione. E per questo il difensore centrale ha chiesto qualche giorno all’#UnionBerlino in pressing”

