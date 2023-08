CdS | Bonucci, la Lazio ora prova il blitz

Nell’attesa del via libera per Pellegrini e Rovella, la Lazio si è fiondata sul secondo portiere. L’intesa con l’Almeria per vendere Maximiano va ancora trovata. Domenica si parlava di affare sbloccato, ma c’è ancora una minima distanza tra le parti: gli spagnoli offrono 9, bonus compresi, la Lazio chiede 10. In ogni caso il trasferimento dovrebbe andare a buon fine ed è per questo che la società si sta muovendo in modo convinto sul sostituto. La trattativa più avviata è quella con Ronnow, che ha accettato il triennale proposto dalla Lazio. Il suo però non è l’unico profilo preso in considerazione: la dirigenza ha vagliato anche le candidature di Montipò e Grbic. Per Bonucci si sono fatte vanti Ajax e Union Berlino, ma il difensore vorrebbe rimanere in Serie A e la Lazio sarebbe l’opzione migliore anche per riavvicinarsi a casa. Lotito offrirebbe un biennale a 2 milioni a stagione, contro i 6 che prende a Torino.

Il Tempo

