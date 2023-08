Ciro Immobile a caccia di record: dove può arrivare in questa stagione

Domenica da Lecce inizierà ufficialmente la nuova stagione della Lazio, l’ottava per Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste negli ultimi anni ha abituato benissimo i suoi tifosi, raggiungendo record su record e siglando pagine importanti della storia biancoceleste. Così come è stato negli scorsi anni, anche in questa stagione il capitano può colmare di numeri la sua avventura alla Lazio.

L’attaccante è, infatti, a sole 3 partite dalle 300 presenze con la maglia della Lazio, oltre che a essere a 4 gol dalle 200 reti in gare ufficiale. Dei numeri importanti che arricchiscono ancor di più i suoi numeri in biancoceleste, ma oltre a questi il capitano può tentare di raggiungere altri primati. I biancocelesti, in questa stagione, affronteranno la Champions League dopo 2 anni dall’ultima presenza. Proprio in questa competizione Immobile insegue il primato di reti che appartiene al suo ex allenatore. Simone Inzaghi è, infatti, lontano 10 lunghezze, un’impresa tutt’altro che facile ma a cui Ciro potrebbe avvicinarsi se riuscisse a ripetersi con quanto fatto proprio nell’ultima edizione, con 5 reti segnate, tutte nella fase a gironi, in 4 presenze. Immobile è, inoltre, primo nella classifica dei marcatori in competizioni Uefa, considerando quindi anche Europa League e Conference League. Tuttavia, in ambito internazionale risulta essere ancora secondo a soli 5 gol da Giorgio Chinaglia, a quota 27. In quest’ultima classifica, tuttavia, sono considerati anche altre competizioni al di fuori dell’Uefa.

A livello di Coppe Nazionali, Immobile dista 6 gol dal primo posto occupato da Bruno Giordano, fermo a 18. In questa stagione, oltre alla Coppa Italia, alla Lazio spetta anche la partecipazione in Supercoppa Italiana che, nel migliore delle ipotesi, vedrà i biancocelesti occupati per 2 partite. Insomma, ci sono ancora delle pagine da scrivere per il capitano della Lazio, che vorrà anche lasciarsi alle spalle la difficile stagione passata.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: