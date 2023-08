Il Messaggero | Isaksen è pronto, Kamada cresce. Sarri ci conta

Per i nuovi arrivi in casa Lazio c’è entusiasmo. Domenica è stata la serata perfetta per Kamada e Isaksen di presentarsi ai tifosi. Il primo partito dall’inizio e rimasto in gioco per 54 minuti, il secondo entrato a gara in corso, ma entrambi andati a segno. Per loro non sarà facile ritagliarsi spazio perché Sarri ha intenzione, almeno a Lecce, ha intenzione di partire con la vecchi guardia titolare, dunque Vecino mezzala destra e Felipe Anderson esterno. Lo stesso vale per Castellanos, anche lui in gol in amichevole, che subentrerà a Immobile. A Lecce il settore ospiti è stato polverizzato: i 1075 biglietti a disposizione sono volati in venti minuti di vendita.

Il Messaggero

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: