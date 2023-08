Rovella-Pellegrini alla Lazio, ecco quando arriveranno a Roma

Secondo quanti riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Lazio nelle ultime ore starebbe spingendo per Hugo Lloris. Con Maximiano diretto verso l’Almeria, orientazione orami in chiusura, la Lazio starebbe insistendo seriamente per il portiere francese ex Tottenham. Le due parti stanno attualmente trattando per le cifre del trasferimento.

