Calciomercato Lazio, il Tottenham libera Lloris: si lavora per l’intesa economica

La Lazio ha individuato in Hugo Lloris l’obiettivo per la propria porta. Secondo Gianluca Di Marzio l’ex capitano della Francia, arrivato alla fine della propria esperienza al Tottenham, è stato scelto come nome nuovo da affiancare a Provedel. Il Tottenham ha acconsentito a liberare il giocatore, che ha già dato la propria apertura e disponibilità per l’avventura in Serie A. Al momento le parti stanno trattando per raggiungere l’intesa economica. Possibilità di un contratto biennale per potere usufruire del decreto crescita. Trattativa in corso, ma ci sono i presupposti per chiudere

