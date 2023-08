Calciomercato Lazio, trattativa avviata per la cessione di Marcos Antonio

La Lazio, oltre alle entrate, si concentra sulle uscite. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i capitolini hanno avviato una trattativa con il Paok Salonicco per la cessione del centrocampista brasiliano Marcos Antonio: le parti sono in contatto per un prestito e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi.

