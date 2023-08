Calciomercato Lazio, visite fissate con l’Almeria per Maximiano: le riflessioni sul vice Provedel

La Lazio sta lavorando per trovare il vice-Provedel. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, Maximiano è ad un passo dall’Almeria: le visite del portiere sono previste nelle prossime ore. Secondo l’esperto di mercato, ai biancocelesti sono stati proposti diversi profili per sostituire il portoghese; è stato fatto a lungo il nome di Frederik Ronnow, danese dell’Union Berlino: è stato valutato, ma non convince a pieno; c’è anche Hugo Lloris, il cui profilo è di spessore, il nome intriga, liberarlo dal Tottenham non sarebbe un problema e il Decreto Crescita aiuterebbe non poco per quanto riguarda l’ingaggio. Le riflessioni della Lazio coinvolgono due aspetti: prendere un estremo difensore che guadagnerebbe più del titolare Provedel e mettere pressione allo stesso ex Spezia che è reduce da una stagione molto importante e da protagonista. Lloris resta in corsa, ma non è escluso che i capitolini possano andare su un altro profilo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: