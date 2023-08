Supercoppa| Il Manchester City vince il titolo ai rigori contro il Siviglia

L’Arabia Saudita vuole una propria squadra nella Champions League, massima competizione europea.

A riportalo è TMW dopo la dichiarazione del Corriere dello Sport: i vertici della Federazione araba, infatti, avrebbero intenzione di chiedere una “wild card” per un club saudita per permettere la partecipazione alla competizione europea per la stagione 2024/25. Da quel periodo il format della competizione sarà rivoluzionario e si passerà non solo ad avere 36 squadre, ma anche a fare un girone univo con 8 partite per squadra contro formazioni differenti.

Ci sono stati dei primi contatti con UEFA ma la richiesta dovrebbe coincidere con i paletti del FFP.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: