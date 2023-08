CdS | Intrigo Lloris. Torna in quota Ronnow

Finalmente ieri si è conclusa la telenovela Pellegrini. Un’operazione che ha reso tutti contenti: la Lazio si è così assicurata un terzino sinistro di ruolo, di piede mancino, che già è stato per sei mesi alla corte di Sarri; la Juventus si è liberata di un giocatore che non era nei suoi piani; Pellegrini firma per la sua squadra del cuore. Ieri intorno alle 18 Pellegrini si è presentato a Formello per la firma: torna a Roma in prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2025, dopodiché scatta un nuovo biennale con opzione di prolungamento fino al 2028. Oggi sosterrà le visite mediche, poi si metterà a disposizione di Sarri per la partita contro il Lecce di domenica sera.

Oltre al discorso portiere e all’eventuale arrivo di Bonucci, la Lazio può far arrivare un altro centrocampista, a patto che ci siano ulteriori uscite. Dopo l’Udinese e alcun club francesi e inglesi, anche il Verona ha fatto un sondaggio per Basic e per Marcos Antonio si è fatto avanti il Paok: se dovesse uscire uno dei due, la Lazio potrebbe prendere Guendouzi del Marsiglia, con valutazione di circa 20 milioni. In alternativa piace Wieffer del Feyenoord, il cui cartellino costa 12.

Corriere dello Sport

