Il Messaggero | Lotito non si ferma più, ora prova l’assalto a Lloris. Paok su Marcos Antonio

Dopo le operazioni in entrata di Pellegrini e Rovella, stanno iniziando anche quelle in uscita con Cancellieri all’Empoli e Maximiano all’Almeria. Per sostituire il portoghese, Lotito ha in mente un colpo grosso: Hugo Lloris. Il portiere sarà liberato dal Tottenham a parametro zero ed è in trattativa per un contratto biennale a cifre più basse rispetto ai 3.3 percepiti a Londra. L’unico motivo per cui Sarri e lo staff sono ancora dubbiosi è perché un acquisto del genere rischierebbe di compromettere la crescita di Provedel, ma Lotito vuole il colpo ad effetto.

Il colpo in difesa è in stand-by. Per la Juventus basterebbe che Bonucci si accordasse con qualunque altra squadra per lasciarlo andare a parametro zero. L’Union Berlino ha fatto la sua offerta, ma il difensore aspetta la Lazio perché vuole rimanere in Serie A. Sarri non è convinto per via dell’età e per un fattore di spogliatoio e lo ha fatto notare a Lotito. Nel frattempo Marcos Antonio, infortunato, è finito nel mirino del Paok Salonicco, mentre Ruggeri, capitano della Primavera, ha rinnovato fino al 2027.

Il Messaggero

