Il Tempo | Lloris sceglie la Lazio

L’idea di Lotito era piazzare un campione del mondo alle spalle del miglior portiere della scorsa Serie A. Lloris sembrava a un passo, ma gli aspetti legati all’ingaggio, oltre alla valutazione sulla composizione del reparto, non hanno permesso alla trattativa di decollare. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito continua a guardarsi intorno per sostituire Maximiano, di cui ieri è stato ufficializzato il passaggio all’Almeria per 10 milioni. Nelle ultime 24 ore la pista Lloris si è raffreddata: il francese chiede dai 3 milioni a stagione, quindi il doppio del portiere titolare. Un’altra candidatura rimasta in piedi è quella di Ronnow dell’Union Berlino, 31 anni, il cui cartellino costa 3-4 milioni di euro. Rispetto a Lloris, la Lazio spenderebbe per il cartellino ma meno per l’ingaggio. Il piano C è Consigli: esperto anche lui, con un anno in meno di Lloris.

