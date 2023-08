Niente Serie A per Acuna: in chiusura il passaggio in Inghilterra

Uno dei nomi emersi nel corso dell’estate per la fascia sinistra biancoceleste era quello di Marcos Acuña, laterale argentino di proprietà del Siviglia. Il nome del calciatore era stato accostato sia alla Lazio che alla Juventus, ma come riportato da Sky Sports UK, già in giornata l’Aston Villa potrebbe chiudere l’acquisto dell’argentino. Nuova esperienza dunque per il calciatore, che da campione del mondo con l’argentina, e dopo il successo in Europa League con il Siviglia, porterà la giusta dose di esperienza alla squadra di Unai Emery.

