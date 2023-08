PAIDEIA | Terminate le visite di Pellegrini: foto, autografi e sorrisi per il terzino della Lazio – VIDEO

Luca Pellegrini è tornato a Roma. Dopo settimane di attesa, questa mattina l’esterno si è recato in Paideia per svolgere i consueti test di idoneità prima di tornare regolarmente a disposizione di mister Sarri. Approdato nella Capitale durante la scorsa sessione di mercato, il classe ’99 ha trovato poco spazio in campo, ma ha sempre risposto presente alle chiamate del tecnico, guadagnandosi un posto speciale anche nel cuore dei tifosi che hanno chiesto a gran voce il suo ritorno a Formello.

Di fede laziale, Luca non ha esitato a scegliere di nuovo la prima squadra della Capitale: secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, l’ex Juve ha fatto un altro ‘sacrificio’ d’amore per la sua squadra, rinunciando a cifre importanti e a club che lo avevano fortemente voluto. Ora Pellegrini è pronto a ritagliarsi un posto da protagonista e i requisiti affinché ciò accada ci sono tutti: la stima dell’allenatore, il sostegno dei compagni e l’affetto di tutto il popolo laziale. D’altronde, volendo scomodare un intoccabile della storia laziale come il portiere del primo scudetto Felice Pulici: “La Lazio non è una squadra di calcio. La Lazio ti entra dentro, ti cattura, è lei che ti sceglie”. E quindi, sulla base di questo, per Luca non dovrebbe essere stato troppo difficile mettere, nuovamente, la Lazio in cima alle sue preferenze… da professionista e tifoso.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: