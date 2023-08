Buon compleanno all’ex biancoceleste Dusan Basta: il messaggio di auguri della Lazio

Il mercato in uscita della Lazio ha visto il ritorno in Spagna di Luis Maximiano, portiere ex Granada che dopo una sola stagione in biancoceleste ha fatto ritorno in Liga, approdando alla corte dell’Almeria. Con un post su Instagram l’estremo difensore portoghese ha scritto: “Molto entusiasta di questa nuova sfida. Felice di poter fare parte dell’Almeria e di tornare in Liga“.

