Calciomercato Lazio, Pedullà: “Per Lloris nessuno sviluppo, avanza il profilo di Sepe”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, non ci sarebbero sviluppo per quanto riguarda la situazione Lloris-Lazio. Il portiere ex Tottenham ha da giorni trovato l’accordo con i biancocelesti, ma il suo passaggio ancora non si è definito. Per questo, sempre secondo Pedullà, starebbe avanzando per la Lazio il profilo di Luigi Sepe, ormai ai margini del progetto con la Salernitana.

