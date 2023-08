Calciomercato Lazio, tentativo concreto per Samardzic dell’Udinese: la situazione

Continua il lavoro della Lazio in ottica calciomercato, non solo per quanto riguarda le uscite, ma anche per rinforzare ancora la rosa biancoceleste a disposizione di mister Sarri.

Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la Lazio starebbe facendo, nelle ultime ore, un concreto e forte tentativo per Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell’Udinese. Saltato definitivamente il suo passaggio all’Inter, Samardzic sarebbe tornato ad essere l’uomo mercato del club bianconero.

Il club biancoceleste sarebbe ancora intenzionata a rinforzare il centrocampo, dopo l’arrivo ufficiale di Nicolò Rovella. Per Samardzic, la Lazio avrebbe l’intenzione di inserire nella trattativa Toma Basic come contropartita.

