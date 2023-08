ESCLUSIVA| L’ex Lecce Stovini: “La prima è sempre una partita particolare. Lazio ottima squadra”

L’attesa è finita: domani il via del nuovo campionato di Serie A. Una prima giornata che vedrà i biancocelesti occupati al Via del Mare contro il Lecce. Una partita sicuramente non facile, dato anche il precedente della passata stagione. Per commentare la gara è intervenuto in esclusiva su microfoni di Laziopress.it l’ex Lecce Lorenzo Stovini.

Che gara ti aspetti?

Sicuramente la prima è sempre particolare, per capire di che pasta sono fatte le squadre. La Lazio vorrà fare la partita, ma ho visto il Lecce in Coppa Italia. Sarà una bella partita.

Come è cambiata la Lazio con l’ultima sessione di mercato?

La Lazio è sempre un’ottima squadra, può fare qualcosa di importante come si è visto negli ultimi campionati.

Da Baroni a D’Aversa: come è cambiato il Lecce secondo te?

Baroni aveva fatto benissimo lo scorso anno, poi non si sono trovati d’accordo. D’Aversa lo conosco anche personalmente, è un ottimo allenatore, non penso abbiano perso qualcosa. Credo che devono mantenere la loro identità, anche se è chiaro che lotteranno per la salvezza.

Il Lecce può ripetere l’impresa della passata stagione?

È normale che sulla carta la Lazio sia favorita, ma dovrà stare attenta. Il Lecce gioca in casa e le prima partite sono sempre particolari.

Un ricordo legato a Lecce-Lazio?

Sono tanti, ci ho giocato diverse volte. Sicuramente quando vincemmo 5-3 in un anno particolare, con una vittoria utile per quella salvezza. Avevamo fatto un grande recupero e risulto fondamentale insieme ad altre partite.

Secondo te la Lazio potrà migliorare quanto fatto la passata stagione?

Penso di sì, i nuovi sono acquisti funzionali anche se hai perso un giocatore importante con Milinkovic. Ma alla fine è sempre una squadra quadrata e potenzialmente forte.

