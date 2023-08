Incendio a Tenerife, la vicinanza di Pedro: “Da Roma, con il cuore ristretto dalle immagini” – FOTO

Sono ore delicate per l’isola di Tenerife, dove sono un vasto incendio continua a divampare per circa 2.600 ettari, per quello che viene definito in queste ore come l’incendio più complicato degli ultimi decenni per ciò che riguarda l’arcipelago delle Canarie. L’ennesima catastrofe naturale di questa estate, che colpisce in prima persona Pedro, nativo proprio di Santa Cruz, città principale dell’isola. Attraverso il proprio profilo Instagram, il campione spagnolo ha voluto mostrare la sua vicinanza per quanto sta accadendo inquietante queste ore: “Da Roma, con il cuore ristretto dalle immagini che mi arrivano dalla mia isola di Tenerife. Voglio inviare la mia forza e il mio incoraggiamento alle forze di sicurezza dello Stato, alle squadre di estinzione e a tutte le persone che partecipano alla lotta contro questo terribile incendio. Non vedo l’ora di ricevere presto buone notizie. FORZA TENERIFE!!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)

