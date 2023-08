Lazio, Aereoitalia è il nuovo sponsor: annunciata la partnership per la prossima stagione – FOTO

Attraverso un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito web, la Lazio ha annunciato la nuova partnership per la stagione 2023-2024. Lo sponsor e global partner del prossimo anno sarà Aeroitalia Airline. La compagnia ospiterà sui propri aeromobili giocatori, staff tecnico e dirigenti in occasione delle trasferte in programma nelle prossime competizioni del campionato italiano di Serie A, Coppa Italia e Champions League, a partire dalla trasferta di Torino, Juventus-Lazio. Aeroitalia accompagnerà i giocatori anche in campo, comparendo come sponsor di manica sulle divise da gara della prima squadra.

“La S.S. Lazio e la compagnia aerea Aeroitalia sono lieti di annunciare la nuova partnership per la stagione sportiva 2023-2024.

Aeroitalia affiancherà il club biancoceleste in qualità di Airline Sponsor and Global Partner ospitando sui propri aeromobili giocatori, staff tecnico e dirigenti in occasione delle trasferte in programma nelle prossime competizioni del campionato italiano di Serie A, Coppa Italia e Champions League, a partire dalla trasferta di Torino, Juventus-Lazio.

Aeroitalia accompagnerà i giocatori anche in campo, comparendo come sponsor di manica sulle divise da gara della prima squadra.

“Siamo contenti di annunciare questa partnership – dichiara Marc Bourgade, Presidente di Aeroitalia –. La collaborazione non è soltanto funzionale a sinergie reciproche tra le due Società, ma un vero e proprio motivo di orgoglio per noi, legare il nostro brand a quello di una società importante e storica del panorama calcistico italiano“.

Dichiarazione del Presidente della S.S. Lazio, Dott. Claudio Lotito: “Accolgo con grande piacere l’ingresso di una compagnia italiana come Aeroitalia, in grande espansione in un settore competitivo come quello del trasporto aereo, come sponsor della S.S. Lazio. Sono certo – conclude il Presidente – che la partnership darà la possibilità ad entrambe le aziende di sviluppare progetti interessanti e di reciproca soddisfazione”.

SULL’AZIENDA AEROITALIA

Aeroitalia nasce nel 2022 per volontà dei suoi investitori Marc Bourgade (Executive Chairman) e German Efromovich (Board Member). L’aviolinea italiana, a capitale interamente privato, è guidata dall’Amministratore Delegato Gaetano Francesco Intrieri, e da Ugo Calvosa (Executive Vice-President Operations).

La prima attività di volo di Aeroitalia è stata sul segmento charter nel maggio 2022, a luglio 2022 è stata operato invece il primo volo di linea. Attualmente il network si articola servendo 27 destinazioni e, dal 17 febbraio 2023, a seguito dell’aggiudicazione del bando di Continuità Territoriale, opera sulla Sardegna con voli da Olbia per Milano Linate e Roma Fiumicino e da Alghero per Roma Fiumicino.

A luglio 2023 la compagnia ha trasportato oltre mezzo milione di passeggeri.

L’obiettivo della Compagnia è di soddisfare una domanda di trasporto aereo, che si adegui alle mutate necessità del mercato andando a riempire lo spazio creatosi dopo la chiusura di altre compagnie aeree italiane, sviluppando un prodotto competitivo nel settore aviazione.

La flotta è al momento costituita da 5 aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti, 1 Boeing 737-700 da 149 posti e 2 ATR/72 600 da 68 posti. Un ulteriore Boeing 737/800 è atteso in ingresso nelle prossime settimane.”

