Lecce-Lazio, domani la conferenza di Sarri

Mancano circa due settimane alla fine del calciomercato estivo, con l’Empoli che è una delle tante squadre alla ricerca degli ultimi tasselli per completare l’organico a disposizione di Paolo Zanetti. Così ha parlato il presidente dei toscani Fabrizio Corsi ai microfoni de La Nazione, facendo intendere un possibile ritorno, con Akpa Akpro che è uno degli indiziati principali:

“La squadra è pronta, anche se ha fatto un lavoro fisico molto importante che non ci fa essere al momento in condizioni fisiche ideali. Questo si è visto nelle ultime partite, ma è calcolato. Dobbiamo mettere nelle gambe la benzina che ci servirà ad arrivare fino in fondo. Penso che possa arrivare un altro elemento che era con noi l’anno scorso. Con lui mi sentirei di avere la squadra quasi a posto, anche se poi il mercato si riaccenderà dopo la prima di giornata. Speriamo che non vengano a chiederci qualcuno dei nostri gioielli: ce li vogliamo godere“.

