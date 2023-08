TMW | Lazio, Marcos Antonio sempre più vicino al PAOK: agenti attesi per definire il trasferimento

Come riporta TuttoMercatoWeb.com, dopo le titubanze iniziali, Marcos Antonio si è convinto e adesso è molto vicino a trasferirsi al PAOK Salonicco. La Lazio ha manifestato l’intenzione di privarsi, almeno per questa stagione, del centrocampista che Sarri non ha impiegato molto nell’anno in cui è riuscito ad ottenere il 2° posto in Serie A.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb appunto, si sta aspettando che i suoi agenti tornino dalla Russia, dove sono stati impegnati a negoziare per altri assistiti, e poi, salvo colpi di scena, si definirà il trasferimento.

Il brasiliano approderà in Grecia a titolo temporaneo, con le società che stanno valutando la possibilità di inserire un diritto di riscatto in favore del PAOK. L’ex Shakhtar Donetsk in biancoceleste nel 2022-2023 ha disputato 22 partite tra Serie A, Conference League, Coppa Italia ed Europa League, segnando un gol e fornendo un assist.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: