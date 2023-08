Addio a Carlo Mazzone, Signori: “Sei stato come un padre per me, ti ricorderò per sempre” – FOTO

Si è spento all’età di 86 anni lo storico allenatore Carlo Mazzone. L’ex tecnico è stato uno dei simboli del calcio italiano, ed è rimasto nel cuore di tanti giocatori. Tra questi, c’è Giuseppe Signori, che lo ha avuto come allenatore durante la sua esperienza al Bologna. L’ex attaccante della Lazio ha voluto scrivere un messaggio di addio a Mazzone: ”Ti ho incontrato nel momento più difficile della mia carriera, ma la ritengo una fortuna incredibile, per me sei stato come un padre, grazie di tutto riposa in pace. Ti ricorderò sempre con grande affetto.”

Di seguito il post di Signori:

