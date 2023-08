FORMELLO – Fra i nuovi solo Kamada verso l’esordio, Lazzari preferito a Hysaj in difesa

La Lazio è pronta all’esordio in campionato. Cinque volti nuovi in rosa e l’addio di Milinkovic in un mercato che non sembra terminato fra la ricerca di un portiere di riserva e il sogno mezzala da aggiungere. La formazione però non sarà così diversa dalla passata stagione con il solo Daichi Kamada in campo dal primo minuto fra gli innesti estivi. Il giapponese è l’erede del serbo di cui prenderà la posizione in mezzo al campo con Danilo Cataldi e Luis Alberto a completare il reparto. Davanti tutto ruota intorno a Ciro Immobile, il capitano biancoceleste è pronto a questo nuovo anno dopo un ritiro senza intoppi. I suoi gol sono ossigeno per la Lazio con Felipe Anderson e Mattia Zaccagni che avranno il compito di supportarlo e assisterlo davanti. In difesa l’unico ballottaggio con Lazzari, Marusic e Hysaj in lotto per due maglie. A farne le spese potrebbe essere l’albanese complice anche un fastidio al tendine d’achille che lo ha tormentato durante il ritiro estivo. In mezzo sono intoccabili Casale e Romagnoli a protezione della porta difesa da Ivan Provedel.

