Il Messaggero | Lazio, Sarri a Lecce coi fedelissimi contro il tabù

In biancoceleste non ha mai vinto contro i salentini. Prevista formazione-tipo, ma Kamada scalpita.

Si riparte subito con un esame per testare le capacità della Lazio sarriana 3.0. C’è grande fermento attorno alla squadra biancoceleste al terzo anno di ciclo col Comandante e una prima risposta arriverà già al Via del Mare. Da quando l’attuale tecnico si è seduto sulla panchina del club capitolino solamente contro due squadre è rimasto a secco di vittorie in A. Una è il Torino, l’altra è proprio il Lecce. Lo scorso anno i salentini all’andata avevano rimontato il vantaggio iniziale di Immobile, mentre al ritorno all’Olimpico hanno sfiorato il colpaccio, sventato allo scadere da Milinkovic. Il tabù con i giallorossi però non riguarda solamente la gestione Sarri, visto che anche nel giugno 2020 con Inzaghi in panchina la Lazio crollò al Via del Mare sempre perdendo in rimonta per 2-1. Con il Lecce si soffre perciò da tre gare, ma ora il tabù va sfatato e a tal proposito vengono in soccorso le statistiche. La Lazio infatti ha vinto gli ultimi quattro esordi in campionato, ovviamente sempre con Immobile a segno. Da quando è arrivato nella Capitale, Ciro ha mancato il colpo solo nel 2017 e mettendo la firma domani raggiungerebbe Muriel con il sesto centro consecutivo alla prima ufficiale di A. Tutto ciò basterà per convincere Sarri? Lo si capirà oggi alle 12.30 quando tornerà a parlare in conferenza. Nel frattempo il tecnico ha recuperato tutti visto che non ha a disposizione solo Marcos Antonio per una lesione alla coscia destra. Considerando che i nuovi avranno bisogno di più tempo per ambientarsi, con ogni probabilità in Puglia si punterà sulla vecchia guardia. Accanto a Immobile ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni, con Isaksen che scalpita per trovare subito spazio, così come Pedro, sempre più convinto della scelta di restare in biancoceleste: “Qui a Roma i tifosi sono più passionali – ha detto a Falke Esports – e più coinvolti: ruota tutto intorno al calcio. Spagna e Italia sono Paesi molto simili. Dal primo momento in cui sono arrivato alla Lazio mi hanno trattato bene, mi sento amato e sono a mio agio”.

CATALDI FAVORITO

A centrocampo difficilmente si vedrà dal 1′ Rovella perché Cataldi resta il favorito in cabina di regia. Sulla mezzala sinistra Sarri affiderà le chiavi del suo 4-3-3 a Luis Alberto, più carico che mai sui social: “Vamos, che stiamo per iniziare”. A destra invece Kamada nonostante in gruppo solo da una settimana insidia Vecino. Per ora è questo il principale dubbio del tecnico (che tornerà a parlare in conferenza alle 12:30) anche perché in difesa non sono previste grandi sorprese. Tra i pali ci sarà Provedel, mentre il quartetto arretrato dovrebbe essere quello schierato di più nel pre-campionato con Lazzari (in vantaggio su Hysaj), Casale, Romagnoli e Marusic (ieri è stato provato a destra). Sono tornati con la Primavera infine i giovani Dutu e Ruggeri, fresco di rinnovo fino al 2026, mentre si è rivisto a Formello Stefan Radu, tornato per fare l’in bocca al lupo alla squadra e in attesa di novità dalla società. Ufficializzata ieri la partnership con Aerotalia, la compagnia che trasporterà la squadra nelle trasferte della stagione, il logo sarà sulla manica delle divise.

