SERIE A | Il Napoli rimonta e batte il Frosinone. Bonazzoli regala 3 punti al Verona in casa dell’Empoli

La Serie A 2023/2024 si è aperta con due vittorie, entrambe in trasferta. Alle 18:30 sono andati in scena i primi due anticipi della 1° giornata di campionato.

In casa del neopromosso Frosinone, vincitore della Serie B 2022/2023, il Napoli Campione d’Italia si è imposto con un netto 1-3. Dopo l’iniziale vantaggio dei gialloblù, con Harroui che ha trasformato un calcio di rigore dopo appena sette minuti, la squadra di Rudi Garcia ha prima pareggiato al 24′ con Politano, per poi passare in vantaggio grazie alla doppietta di Victor Osimhen, arrivata tra primo e secondo tempo (42′ e 79′).

Allo Stadio Carlo Castellani, l’Empoli ospitava l’Hellas Verona. Partita per la gran parte del tempo equilibrata, con il risultato fermo sullo 0-0. Al 75′ però, su sviluppo di calcio d’angolo, Federico Bonazzoli, entrato da appena sei minuti, trova il gol del definitivo 0-1 che permette ai gialloblù di portare a casa i primi tre punti della stagione.

