Almeria-Real, Maximiano non brilla all’esordio: l’episodio

Nelle ultime ore Angelo Mariano Fabiani è stato ufficializzato come nuovo direttore sportivo biancoceleste, e come riportato dal Messaggero, un altro nome spuntato per la porta è quello di Joronen del Venezia, abile pararigori. Ciò che stupisce è invece il fatto che non sia ancora tramontata del tutto la pista Lloris, nonostante il campione del mondo francese non abbia apprezzato il fatto che Sarri non lo abbia contattato. La certezza è che il prossimo colpo sarà il secondo portiere, che si cercherà di chiudere entro l’inizio della prossima settimana. A centrocampo in uscita Akpa-Akpro con direzione Empoli, ma l’obiettivo è lasciar partire almeno uno tra Marcos Antonio e Basic. Il croato interessa all’Udinese, con i bianconeri determinati a ottenere per Samardzic una cifra intorno ai trenta milioni: l’ostacolo potrebbe essere la valutazione di 12 milioni che la società biancoceleste fa di Basic. Più alla portata invece il colpo Guendouzi, il cui cartellino si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro.

