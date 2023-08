CdS | Lazio, piano bis per Samardzic. Spunta Joronen

Come riportato dal Corriere dello Sport, avanza nelle ultime ore la candidatura di Jesse Joronen, portiere di proprietà del Venezia approvato da Maurizio Sarri. L’estremo difensore finlandese, classe 1993, vede nei calci di rigore la sua specialità: 18 parati su 54 ricevuto, con una media di un rigore su tre respinto. Per ciò che riguarda il centrocampo, per il colpo Samardzic la Lazio starebbe pensando a preparare un affondo anche senza l’inserimento di una contropartita tecnica, considerano che servono almeno venti milioni per far partire la trattativa. Anche Guendouzi è in cima alla lista ma serve un’uscita a centrocampo: la più probabile è oggi quella di Marcos Antonio.

Nessuna novità invece per l’operazione Bonucci, con il calciatore che nelle prossime ore sarà chiamato a dare una risposta definitiva all’Union Berlino.

