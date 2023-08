CdS | Vecino più di Kamada

Questa sera la Lazio inizia il suo campionato in trasferta al Via del mare, dove ad attenderla ci sarà il Lecce di Roberto D’Aversa. Dopo che Maurizio Sarri ha ampiamente spiegato in conferenza stampa di presentazione lo stato fisico dei nuovi acquisti, come spiega il Corriere dello Sport l’unico ballottaggio che tiene banco tra le fila biancocelesti è quello in mezzo al campo tra Kamada e Vecino. Destinato a raccogliere l’eredità di Milinkovic-Savic, il giapponese ha vissuto un precampionato particolare, rimanendo di fatto senza squadra fino ad agosto: anche per questa ragione Matìas Vecino è il favorito per una maglia da titolare. Nella ripresa probabile spazio per i nuovi, oltre che per un recuperato Pedro dopo qualche noia di troppo alla caviglia sinistra. In difesa pronto Lazzari, con Hysaj frenato da un’infiammazione al tendine

