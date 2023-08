CONFERENZA D’Aversa: “Siamo stati bravi a capovolgere del tutto la partita…”

Al termine del primo match della stagione 2023-24 che ha visto scontrarsi Lecce e Lazio per un 2-1 grazie alle reti di Almqvist e Di Francesco il mister D’Aversa fa le sue prime dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le parole del mister dei giallorossi: “La partita di stasera é stata un capolavoro sia dai ragazzi che ci sono stati dall’inizio sia da quelli che sono subentrati. Sono davvero orgoglioso perché nella serata dove ricordiamo la scomparsa del mister Mazzone é importante. Nel primo tempo ci siamo ritrovati sotto avendo avuto le due occasioni più importanti. Con la Lazio, una squadra Champions, se la situazione di Immobile fosse andata in maniera diversa sarebbe stata una partita completamente diversa. La prestazione indipendentemente dal risultato sarebbe stata molto buona e in settimana avremmo lavorato su pregi e difetti. Io non guardo la carta di identità, i giocatori o sono bravi o non sono bravi. Siamo stati bravi a capovolgere del tutto la partita. Nel secondo tempo la squadra ha lavorato in maniera riflessiva, hanno fatto una grande prestazione. 59 anni di differenza tra i giocatori sono tanti ma nel calcio di oggi credo debba essere così… avere il proprio settore giovanile in un campionato così importante é motivo di orgoglio”.

