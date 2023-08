Il Messaggero | Sarri e l’avvio in salita: “Tre trasferte difficili, non può essere un caso”

Dopo quanto detto con chiarezza in conferenza stampa, tra calendario e il percorso internazionale delle squadre italiane, Maurizio Sarri si è confermato anche su quanto bisognerà attendere per i nuovi, sottolineando come, fatta eccezione per Isaksen, tutti i nuovi arrivati siano in ritardo di condizione. Con Cataldi e Luis Alberto certi del posto, l’unico ballottaggio per i neo acquisti potrebbe riguardare quello tra Vecino e Kamada. In difesa favorito Lazzari su Hysaj, mentre il tridente offensivo resta quello composto da Anderson, Immobile e Zaccagni. Come raccontato dal Messaggero, per ciò che riguarda il mercato il nome caldo per il vice Provedel è quello di Sepe, per il quale è iniziata la trattativa con la Salernitana.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: