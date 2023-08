Il Tempo | In mille al Via del mare per la prima in trasferta

Questa sera al Via del Mare la Lazio inizia il proprio campionato, affrontando in trasferta il Lecce di Roberto D’aversa: calcio d’inizio fissato per le 20.45. Sulla falsa riga dell’enorme supporto dei tifosi biancocelesti della scorsa stagione, tutti i 1075 posti del settore ospiti sono stati acquistati, con gli uomini di Sarri che avranno così più di mille tifosi al loro seguito. Come racconta Il Tempo, i sostenitori biancocelesti hanno acquistato diversi tagliandi anche in altri settori dello stadio, comunque vicini a quello riservato agli ospiti. Un andamento chiaro, che rispecchia il numero di abbonamenti sottoscritti: per le gare casalinghe è stata infatti superata quota 28.500, con il numero che è destinato a crescere nei prossimi giorni.

