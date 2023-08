Lecce-Lazio, il presidente giallorosso Sticchi Damiani nel pre: “Abbiamo scelto la strada più complicata”

Alle 20.45 inizierà al Via del mare la Serie A della Lazio, che affronterà in trasferta il Lecce di Roberto D’Aversa. Queste le parole del presidente giallorosso Sticchi Damiani: “Sarà molto difficile riuscire a ripetersi, anche perchè abbiamo scelto una strada complicato, ancora una volta con tanti esordienti e molto giovani, ma la politica del club è quella di investimenti per giocatori di proprietà, piuttosto che prestiti che magari aiutano nel breve per il risultato sportivo, non aggiungendo poi molto al progetto Lecce. Faremo di tutto per confermarci. Mancano ancora giorni di mercato, siamo intervenuti in maniera rilevanti acquisendo calciatori di prospettiva: arduo sarà il compito dell’allenatore nel mettere insieme calciatori con poca familiarità con la nostra Serie A“.

