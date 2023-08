Lecce-Lazio, Immobile: “Serve uno step mentale. Arabia? Offerta tentennante, volevo rimanere qui”

La Lazio perde 2-1 a Lecce, dopo essere andata in vantaggio con Immobile. A commentare il ko in trasferta è stato proprio il capitano biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Radio: “E’ successo quanto accaduto lo scorso anno ed è questo ciò che mi dispiace di più, perché il risultato in sé si può recuperare. La squadra deve fare uno step mentale. Nel secondo tempo non siamo stati bravi e alcuni episodi sono diventati a loro favore, Falcone ha fatto un miracolo, ma il calcio va così. Cosa dobbiamo imparare? Che non si possono fare sempre gli stessi errori, ora dobbiamo già rimboccarci le maniche. Dal punto di vista personale mi sentivo molto bene oggi, spero di aver mandato via le cose negative delle scorso anno; sono partito carico già dal ritiro.

Ad ogni modo, non bisogna prendere solo il negativo di questa gara, ci sono cose buone da cui ripartire: i nuovi stanno facendo bene e nel tempo andrà meglio, ci daranno sempre più una mano anche se di certo una sconfitta non aiuta. Nonostante le difficoltà del secondo tempo, alcuni episodi non ci sono stati d’aiuto. Ora ci prendiamo la sconfitta e ripartiamo. I tifosi? Sono stati straordinari, ci hanno incitato dall’inizio alla fine, erano tantissimi e ci dispiace che abbiano fatto tanti km per vederci perdere: ci rifaremo domenica, con la speranza che in casa siano ancora tanti“.

Il capitano Ciro Immobile è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Partita che preoccupa perché questa è una squadra che deve fare qualcosa di straordinario per migliorare l’anno scorso. Questi piccoli dettagli alla fine della partita diventano enormi perché ti ribaltano il risultato finale. Quello che abbiamo fatto non basta. Arabia? Sono arrivate delle offerte che ti fanno tentennare, ma alla fine non si è concluso nulla perché avevo voglia ancora di stare qui e cancellare l’anno scorso che non è andato bene. Voglio stare con le gambe e la testa al meglio per aiutare questa squadra. Peccato perché potevamo fare il secondo gol, Falcone ha fatto qualcosa di incredibile, a volte gli episodi fanno la differenza. Nazionale? Sorpreso anche io, abbiamo finito la Nation League e sembrava si fosse aperto un nuovo ciclo. Ovviamente ora riparte tutto, sono felice di poter lavorare con un nuovo allenatore, ringrazio Mancini, abbiamo fatto la storia nel bene e nel male. Sono carico ora. Voglio far bene con la Lazio anche perché tra poco ci sarà occasione di andare in Nazionale”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: