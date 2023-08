Lecce-Lazio, Lazzari: “Ci teniamo a partire nel migliore dei modi. 156 presenze? Motivo di orgoglio”

Prima del fischio d’inizio di Lecce-Lazio, in programma alle 20:45, per la 1° giornata di Serie A per giallorossi e biancocelesti, Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per presentare il match di questa sera. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Che Lazio sarà? Una squadra che vuole ripartire come ha finito lo scorso campionato, dal secondo posto. Non sarà facile migliorarsi, torneremo a giocare in Champions League ed avremo tante responsabilità. Ci teniamo a partire nel migliore dei modi. Vogliamo portare a casa i tre punti, e dimostrare che la Lazio è forte e competitiva anche quest’anno.

Voglio aiutare la squadra, sicuramente la vittoria ed il risultato di squadra viene prima di tutto. Se vince la Lazio è la cosa più importante per me e per tutti. 156 presenze con la Lazio? Mi sembra ieri quando sono arrivato, invece questo sarà il quinto anno. Motivo di orgoglio avere così tante presenze. Voglio onorare al massimo questa maglia, già da stasera portando a casa una vittoria”.

Successivamente, Manuel Lazzari è intervenuto anche ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lecce-Lazio: “Nuovi compagni? Sono tutti dei bravi ragazzi e bravi giocatori. La stagione è lunga, con tante competizioni, ci daranno una grande mano. Quest’anno la rosa è molto più ampia e competitiva. Siamo felici del loro arrivo e speriamo di integrarli al meglio sin da subito”.

Queste le parole dell’esterno invece a Sky Sport: “Abbiamo tante responsabilità, veniamo da un ottimo campionato e torniamo in Champions League, sarà una stagione lunga ma ci stiamo preparando: oggi dobbiamo partire forti. Lo scorso anno in Europa è andata bene, ma quest’anno La Rosa è più ampia e competitiva per lottare su più fronti“.

